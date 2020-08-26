Сидорчук близький до повторення рекорду Шовковського

Уже в наступному році Сергій може повторити одне з досягнень легендарного воротаря

Джерело - ФК Динамо.

Капітан Динамо Сергій Сидорчук на крок наблизився до видатних рекордів легенди столичної команди Олександра Шовковського.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після перемоги над Шахтарем (3:1), Сидорчук став п'ятим гравцем в історії Динамо, який досяг позначки в 6 матчів за Суперкубок України. Стільки ж поєдинків в активі Олега Гусєва, Андрія Ярмоленка, Дениса Гармаша, а у Шовковського - 9 таких матчів!

З 6-ти ігор за Суперкубок Сидорчук в складі Динамо переміг в четвертий раз. За цим показником він наздогнав Дениса Гармаша і Бадра Ель Каддурі. Попереду з 5-ма перемогами все той же Олександр Шовковський.

Аналогічного показника в 4 виграних Суперкубки досяг і Віталій Буяльський. Тепер в складі Динамо відразу три гравці з 4-ма перемогами.

Крім того, Сергій Сидорчук стає 7-м капітаном Динамо, який привів свою команду до перемоги в Суперкубку. Раніше цього досягали Валентин Белькевич, Олександр Шовковський, Горан Гавранчич, Артем Мілевський, Віктор Циганков та Віталій Буяльський.