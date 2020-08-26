Мессі прийняв рішення піти з Барселони після розмови з Куманом

Стало відомо, чому аргентинець вирішив піти

Ліонель Мессі прийняв рішення покинути Барселону після розмови з новим головним тренером Рональдом Куманом.

Про це повідомляє AS.

Нідерландець сказав Мессі: "Я не буду гнучким. Тобі потрібно думати про команду". Слова Кумана засмутили Мессі, який переживав поразку від Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів з рахунком 2:8, і він прийняв рішення покинути клуб.

Раніше ми повідомляли, що Мессі вирішив скористатися опцією в контракті, згідно з якою він може розірвати угоду в односторонньому порядку. Відзначимо, що клаусула в контракті аргентинця 700 мільйонів євро. Барселона планує оскаржувати односторонній розрив контракту в суді.

У минулому сезоні Ліонель Мессі зіграв 44 матчі у всіх турнірах, в яких забив 31 м'яч і зробив 26 гольових передач.