Гравець Аякса грає на свій страх і ризик

У гравця збірної Нідерландів та Аякса Дейлі Блінда під час контрольного матчу знову виникли проблеми з серцем і захиснику стало погано.

Про це заявив Reuters.

Як виявилося, на якийсь час зупинився дефібрилятор, який імплантований в серце Блінда. Пристрій повинен контролювати серцевий ритм, але він на якийсь час вимкнулося і футболістові стало погано.

Проблеми з серцем Блінда виявили минулого року, коли гравцеві стало погано під час матчу. Після цього йому поставили дефібрилятор і дозволили повернутися в футбол, хоча кар'єра знаходилася під питанням.

Нагадаємо, Аякс автоматично потрапив до групового раунду Ліги чемпіонів.