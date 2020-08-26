Джерело - sport.ua.
У гравця збірної Нідерландів та Аякса Дейлі Блінда під час контрольного матчу знову виникли проблеми з серцем і захиснику стало погано.
Про це заявив Reuters.
Як виявилося, на якийсь час зупинився дефібрилятор, який імплантований в серце Блінда. Пристрій повинен контролювати серцевий ритм, але він на якийсь час вимкнулося і футболістові стало погано.
Проблеми з серцем Блінда виявили минулого року, коли гравцеві стало погано під час матчу. Після цього йому поставили дефібрилятор і дозволили повернутися в футбол, хоча кар'єра знаходилася під питанням.
Нагадаємо, Аякс автоматично потрапив до групового раунду Ліги чемпіонів.