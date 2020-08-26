Латвійський захисник повернувся до Олександрії

Дубра приступив до тренувань в команді Шарана

Латвійський центральний захисник Олександрії Каспарс Дубра продовжить кар’єру в команді Володимира Шарана.

Про це повідомляє ТК Футбол.

Контракт гравця з містянами був розрахований до кінця минулого сезону, по закінченню якого захисник взяв невелику відпустку і відправився в Латвію, так як сторонам відразу не вдалося домовитися про продовження взаємин.

Та все ж гравець і клуб вже знайшли спільну мову і домовились про новий контракт, а сам Каспарс вже прибув до України і приступив до тренувань в команді Шарана.

Нагадаємо, що минулого сезону захисник зіграв за Олександрію 34 матчі, в яких віддав 3 асисти.

Раніше, Шаран назвав амбітне завдання, яке поставив президент Олександрії.