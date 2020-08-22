Перехід Кавані у Бенфіку зірвався через зарплату нападника

Едінсон Кавані залишається без клубу

Перехід нападника Едінсон Кавані в Бенфіку зірвався через фінансові вимоги футболіста.

Про це повідомляє A Bola.

За умовами трирічного контракту Кавані хотів заробити 30 млн євро - непідйомну для лісабонців суму.

Контракт уругвайського форварда з ПСЖ закінчився цього літа. З 200 голами Кавані залишається найкращим бомбардиром в клубній історії парижан.

За підсумками сезону Бенфіка стала віце-чемпіоном Португалії і зіграє в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Кавані підписав контракт з Бенфікою.