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Франков: Луческу серйозно спантеличив Шахтар

Сьогодні 09:10 826 0
Журналіст - про перемогу Динамо над гірниками
Франков: Луческу серйозно спантеличив Шахтар
#Франков, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Після поразки Шахтаря від Динамо у Суперкубку України наставник гірників Луїш Каштру буде перебирати свої дії та намагатися зрозуміти, де він вчинив неправильно. 

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Я сам декілька разів повторив про незначущість такого трофея, як Суперкубок. Не відмовляюся і наполягаю. Але задумайтеся, як в ці дні буде пригорати у всього керівництва Шахтаря, як Луїш Каштру буде перебирати свої дії та намагатися зрозуміти, де він вчинив не так, де він міг зламати динамівцям хребет в стилі минулого сезону... Не вірите? Не будуть?! Ха. Ми ж у футболі та прекрасно розуміємо один одного.

Хоча б цим Луческу вже серйозно спантеличив конкурента. Ну а те, що він зробив для "Динамо", повернувши до життя Жерсона і Соля - безцінно.

Я розумію і сам кричу про передчасність висновків, про необачність суджень. Але чи не варто нам з вами задуматися над тим, наскільки матч Шахтаря і Динамо за Суперкубок вписався в загальносвітову тенденцію розважливого і практичного футболу, у межах якого цифри володіння (73:27 - а моментів скільки, а?!) не значать майже нічого - лише трохи вище плінтуса?

Замислимося ж", - написав Франков.

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