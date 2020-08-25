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Болотніков: Для Карпат Рух - це принциповий клуб

Сьогодні 22:18 554 0
Сергій Болотніков прокоментував відношення Карпат до Руху
Болотніков: Для Карпат Рух - це принциповий клуб
#Карпати, #Рух

Джерело - Zaxid.net.

Рух став принциповим клубом для Карпат після піару президента клубу Григорія Козловського.

Про це розповів директор зі стратегічного розвитку львівського клубу Сергій Болотніков.

"Є гарна приказка, фанати люблять її говорити про свої протистояннях: Це не наша війна, не ми її почали - не нам її закінчувати. Мене ще не було в клубі, але наскільки я знаю, це не просто Смалійчуку захотілося щось пообіцяти суперникам Руху.

Григорій Козловський почав піаритися на Карпатах - звичайно, була реакція від Смалійчука. Зараз для нас Рух - це принциповий, не можу сказати суперник, оскільки ми з ними не граємо в одній лізі, на жаль. Але це принциповий для нас клуб.

Ми його трохи потролили, я не бачу в цьому нічого страшного. Українському футболу не вистачає гумору, протистояння. Звичайно, в якихось рамках. Вважаю, що ми ці межі не перетнули", - розповів Болотніков.

Нагадаємо, ведучий ТаТоТаке став директором стратегічного розвитку Карпат.

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