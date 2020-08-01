 Ведучий ТаТоТаке став директором стратегічного розвитку Карпат | Футбол | Champion.com.ua
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Ведучий ТаТоТаке став директором стратегічного розвитку Карпат

Вчора 23:20 581 0
Сергій Болотніков прокоментував свою нову посаду
Ведучий ТаТоТаке став директором стратегічного розвитку Карпат
#Болотніков, #ТаТоТаке, #Карпати

Джерело - Чемпіон.

Колишній ведучий ТаТоТаке Сергій Болотніков отримав посаду у львівських Карпатах.

Про це розповів сам телеведучий.

"Я стаю директором зі стратегічного розвитку клубу.

Це було нереально важке і легке рішення одночасно. Легке, тому що я обожнюю Львів і завжди

Ми домовились зі Смалійчуком спробувати. Я побачив, шо він зробив висновки з минулих помилок. А він переконався, шо я готовий не просто язиком чесати на камеру. Де саме будуть грати Карпати і в якому вигляді – поки на 100% не відомо, але для мене це не принципово.

Головне зараз – зберегти бренд, і я вірю, шо це можливо. А ціль на майбутнє проста – зробити Карпати успішним в усіх сенсах клубом і довести, шо в Україні це можливо без дурних грошей, ручного керування, схематозів, кулуарщини і совка в головах. Простіше кажучи – хочемо надерти дупу олігархічному футболу.

Я буду відповідати в клубі за усі ідеї, які допоможуть зменшити витрати, збільшити доходи і/або популярність бренду. Будемо доводити усі процеси до розуму, впроваджувати іноземний досвід, експериментувати і, звісно ж, смалити.

Якшо ви раптом знаєте, як в цьому допомогти – пишіть. Нам дуже важлива будь-яка підтримка людей, для яких Карпати не порожній звук. Тому шо це буде або справжній клуб для вболівальників, або його не буде взагалі", - розповів Болотніков.

Раніше повідомлялося, що Болотніков пішов з ТаТоТаке.

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