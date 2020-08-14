Бергамаски мають намір виручити за українця 30 млн євро

Джерело - Tuttomercatoweb.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може покинути італійський клуб під час найближчого трансферного вікна.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Бергамаски мають намір плідно попрацювати на трансферному ринку, а тому готові позбутися українського хавбека.

Керівництво хоче виручити за Маліновського не менше 30 млн євро.

Відзначається, що в разі успішного трансферу Маліновського, Аталанта зможе оформити перехід вінгера Марселя Флоріана Товена.

Також в шорт-листі італійців залишаються два представника Шахтаря - Тайсон і Манор Соломон.

Нагадаємо, Супряга потрапив у сферу інтересів Аталанти.