Джерело - Tuttomercatoweb.
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може покинути італійський клуб під час найближчого трансферного вікна.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
Бергамаски мають намір плідно попрацювати на трансферному ринку, а тому готові позбутися українського хавбека.
Керівництво хоче виручити за Маліновського не менше 30 млн євро.
Відзначається, що в разі успішного трансферу Маліновського, Аталанта зможе оформити перехід вінгера Марселя Флоріана Товена.
Також в шорт-листі італійців залишаються два представника Шахтаря - Тайсон і Манор Соломон.
Нагадаємо, Супряга потрапив у сферу інтересів Аталанти.