 Ноєр став гравцем тижня у Лізі чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Ноєр став гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Сьогодні 17:17 349 0
Визначився найкращий гравець тижня у ЛЧ
Ноєр став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
#УЄФА, #Баварія, #Ноєр

Джерело - Чемпіон.

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр визнаний найкращим гравцем минулого тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

У неділю Баварія в фіналі Ліги чемпіонів перемогла ПСЖ. Єдиний гол матчу забив Кінгслі Коман, але Ноєр відмінно відіграв зустріч, не дозволивши парижанам забити.

У голосуванні вболівальників німецький воротар випередив своїх одноклубників Кінгслі Комана і Тьяго Алькантара, а також Маркіньоса з ПСЖ.

 
 
 
 
 
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You voted... Bravo @manuelneuer! Player of the Week! 🙌 🙌 🙌 #UCLPOTW #UCLfinal @fcbayern

Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

Раніше, Баварія переграла ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів.

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