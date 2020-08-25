Ноєр став гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Визначився найкращий гравець тижня у ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр визнаний найкращим гравцем минулого тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

У неділю Баварія в фіналі Ліги чемпіонів перемогла ПСЖ. Єдиний гол матчу забив Кінгслі Коман, але Ноєр відмінно відіграв зустріч, не дозволивши парижанам забити.

У голосуванні вболівальників німецький воротар випередив своїх одноклубників Кінгслі Комана і Тьяго Алькантара, а також Маркіньоса з ПСЖ.

Раніше, Баварія переграла ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів.