Ноєр став гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр визнаний найкращим гравцем минулого тижня в Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє УЄФА.
У неділю Баварія в фіналі Ліги чемпіонів перемогла ПСЖ. Єдиний гол матчу забив Кінгслі Коман, але Ноєр відмінно відіграв зустріч, не дозволивши парижанам забити.
У голосуванні вболівальників німецький воротар випередив своїх одноклубників Кінгслі Комана і Тьяго Алькантара, а також Маркіньоса з ПСЖ.
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You voted... Bravo @manuelneuer! Player of the Week! 🙌 🙌 🙌 #UCLPOTW #UCLfinal @fcbayern
Раніше, Баварія переграла ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів.