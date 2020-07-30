Проти президента ФІФА відкрили кримінальну справу

Інфантіно отримав проблеми із законом

Проти президента ФІФА Джанні Інфантіно відкрили кримінальну справу.

Про це повідомляє The Independent.

Спеціальний прокурор розгляне зв'язки Інфантіно зі швейцарським ексгенпрокурором Майклом Лаубером. Минулого тижня той подав у відставку, а суд зробив висновок, що Лаубер приховав зустріч із президентом ФІФА в 2017 році. Тоді швейцарська Феміда якраз розслідувала корупційні звинувачення проти керівництва міжнародного футболу. Слідство вважає, що Лаубер та Інфантіно бачилися мінімум тричі, що є прямим конфліктом інтересів.

Спецпрокурор вже виявив ознаки злочинної поведінки, пов'язані з секретними зустрічами. Корупційний скандал у ФІФА кілька років тому коштував посади та кар'єри тодішньому очільнику організації Зеппу Блаттеру.

Нагадаємо, Президенту ФІФА погрожують в'язницею за звинуваченням у плагіаті.