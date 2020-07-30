Проти президента ФІФА відкрили кримінальну справу

Джерело - football24.ua.
Проти президента ФІФА Джанні Інфантіно відкрили кримінальну справу.
Про це повідомляє The Independent.
Спеціальний прокурор розгляне зв'язки Інфантіно зі швейцарським ексгенпрокурором Майклом Лаубером. Минулого тижня той подав у відставку, а суд зробив висновок, що Лаубер приховав зустріч із президентом ФІФА в 2017 році. Тоді швейцарська Феміда якраз розслідувала корупційні звинувачення проти керівництва міжнародного футболу. Слідство вважає, що Лаубер та Інфантіно бачилися мінімум тричі, що є прямим конфліктом інтересів.
Спецпрокурор вже виявив ознаки злочинної поведінки, пов'язані з секретними зустрічами. Корупційний скандал у ФІФА кілька років тому коштував посади та кар'єри тодішньому очільнику організації Зеппу Блаттеру.
Нагадаємо, Президенту ФІФА погрожують в'язницею за звинуваченням у плагіаті.