Австрійський клуб підписав ексзахисника Динамо

Лука Лочошвілі знайшов собі новий клуб

Колишній захисник київського Динамо Лука Лочошвілі перейшов у Вольфсберг.

Про це повідомляє пресслужба австрійського клубу.

Контракт з футболістом підписано на два роки з опцією пролонгації ще на рік. Про суму угоди не повідомляється.

Останнім клубом Лочошвілі було тбіліське Динамо, куди захисник перебрався в січні нинішнього року на правах вільного агента.

Відзначимо, що Вольфсберг посів третє місце в чемпіонаті Австрії за підсумками сезону-2019/20, і завоював право зіграти в Лізі Європи.

Нагадаємо, Динамо повністю погодило трансфер гравця Галатасарая.