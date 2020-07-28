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Динамо не заплатить 8 млн євро за захисника – журналіст

Вчора 23:14 1700 0
Михайло Співаковський прокоментував інформацію про можливий трансфер захисника Галатасарая у Динамо
Динамо не заплатить 8 млн євро за захисника – журналіст
#Динамо, #Галатасарай

Джерело - Чемпіон.

Телеведучий Михайло Співаковський спростував чутки про перехід захисника Галатасарая Маркао в Динамо.

Про це він розповів у програмі ТаТоТаке.

"Чутки про трансфер бразильця в Динамо за 8 млн є маячнею.

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Щонайменше дві проблеми роблять такий перехід малоймовірним. Перша – занадто велика ціна у 8 млн євро. Друга – правоногий центрбек зараз не надто потрібен Динамо. За інформацією джерела, Маркао не входить навіть в розширений список цілей "біло-синіх", - розповів Співаковський.

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