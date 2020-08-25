Паредес потрапив до сфери інтересів Ювентуса

Аргентинець може підсилити півзахист чинного чемпіона Італії

Півзахисник Парі Сен-Жермен Леандро Паредес може знову продовжити кар'єру в італійській Серії А, де він раніше захищав кольори Роми, Емполі і К'єво.

Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марція.

26-річний аргентинець потрапив в сферу інтересів Ювентуса, який почав формувати список потенційних новачків в зв'язку з приходом на пост головного тренера першої команди Андреа Пірло.

Нинішній контракт Паредеса з ПСЖ розрахований до літа 2023 року. У минулому сезоні він провів у футболці парижан 33 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Раніше, ПСЖ може возз'єднати Суареса і Неймара в одній команді.