ПСЖ може возз'єднати Суареса і Неймара в одній команді

Неймар може бути ініціатором переходу Суареса

Одним з претендентів на Луїса Суареса, якому телефоном Рональд Куман повідомив, що не розраховує на нього у Барселоні, є ПСЖ.

Про це повідомляє Sport.es.

Фінал Ліги Чемпіонів дев'ятка клубу Мауро Ікарді провів на лавці запасних, а тому прихід Суареса може здатися логічним.

Що цікаво, Луїс добре знайомий з Неймаром і вони кілька сезонів провели разом. Цілком можливо, що саме бразилець може стати ініціатором трансферу.

У Суареса залишився ще один сезон за контрактом з Барселоною. На цей час він оцінюється в 28 мільйонів євро.