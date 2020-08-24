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В Україні VAR не буде працювати до кінця вересня

Сьогодні 23:16 239 0
Невдовзі в Україні буде другий комплект VAR
В Україні VAR не буде працювати до кінця вересня
#УАФ, #VAR

Джерело - footballua.tv.

Система відеоповторів не працюватиме в українському футболі до кінця вересня. Зараз єдиний комплект VAR задіяний для навчання другої групи арбітрів.

Про це повідомляє телеканал Футбол.

За словами голови комітету арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) Лучано Лучі, почалася друга хвиля навчання для 14 осіб – арбітрів, асистентів і відеооператорів. Також невдовзі в Україні буде другий комплект VAR.

На початку серпня УАФ повідомила про початок підготовки другої групи арбітрів до роботи з системою відеоповторів. До цього з нею працювали лише п'ятеро суддів - Катерина Монзуль, Віталій Романов, Микола Балакін, Сергій Бойко та Євген Арановський.

Нагадаємо, УПЛ визначила найкращого гравця першого туру.

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