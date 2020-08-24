УПЛ визначила найкращого гравця першого туру

Волинець став найкращим гравцем туру

Джерело - УПЛ.

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до нашої експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 1-го туру Favbet Ліги.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

До складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Йожеф Сабо.

За підсумком голосування перемогу здобув воротар Колоса Євгеній Волинець, який випередив динамівця Віталія Буяльського, ворсклянина Владислава Кулача та гірника Алана Патрика.

У матчі з Шахтарем голкіпер Колосу Волинець парирував два пенальті.