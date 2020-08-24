Каштру виділив зміни у Динамо

Луїш Каштру прокоментував зміни у Динамо

У Динамо видно зміни в атаці та обороні після того, як клуб очолив новий головний тренер Мірче Луческу.

Про це розповів наставник Шахтаря Луїш Каштру.

"Як Динамо змінилося з приходом Мірчі Луческу? Є деякі зміни, це нормально. Коли тренер приходить до нової команди, приносить свої ідеї, динаміки, що є дуже явними. Зміни очевидні – як в атаці, так і в обороні. Гарна команда, гарний тренер. Наш суперник також боротиметься за перемогу, з таким самим бажанням виграти, як і ми. Проте ми дуже-дуже сильно прагнемо здобути Суперкубок, який вислизнув з наших рук минулого року", - розповів Каштру.

Нагадаємо, Буяльський може пропустити матч з Шахтарем через травму.