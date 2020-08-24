Буяльський може пропустити матч з Шахтарем через травму

У матчі першого туру чемпіонату України Олімпік - Динамо (1:4) півзахисник киян Віталій Буяльський в одному з епізодів отримав пошкодження.

Про це заявив сам футболіст.

"Спасибі, вже все добре. На щастя, все обійшлося, нічого серйозного. Мені зробили обстеження, яке показало тільки сильний удар. Не може не радувати, що зі зв'язками і коліном все добре. Тому до матчу за Суперкубок України, який відбудеться у вівторок, вже відновлюсь, але не впевнений, чи вийду на поле", - сказав Буяльський.