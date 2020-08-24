Джерело - football24.ua.
Форвард Роми Едін Джеко може перейти в Ювентус, адже в його трансфері зацікавлений Андреа Пірло.
Про це повідомляє Tuttosport.
Цей трансфер відбудеться, якщо Рома знайде відповідну альтернативу. Зокрема, "вовки" можуть підписати Маріо Манджукіча, який наразі є вільним агентом. Останнім клубом хорвата був катарський Аль-Духайль.
Едін Джеко у минулому сезоні провів 43 поєдинки у всіх турнірах, відзначився 19 голами та 14 асистами.
Раніше повідомлялося, що Ювентус зацікавлений у трансфері Джеко.