Ювентус зацікавлений у трансфері Джеко

Едін Джеко може змінити клуб

Ювентус цікавиться нападником Роми Едіном Джеко.

Про це повідомляє Football Italia.

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі хоче роздобути нового "дев'ятого номера" в команду, оскільки Гонсало Ігуаїн може покинути клуб в найближче міжсезоння.

В свою чергу Рома відчуває фінансові труднощі, тому відхід високооплачуваного форварда був би корисний для її бюджету. Водночас, "вовки" ведуть переговори з нині вільним агентом Едінсона Кавані. Уругваєць міг би замінити Джеко, проте навряд чи його зарплата буде скромною.

Едін Джеко, якому в березні виповнилося 34, забив 17 голів і віддав 9 результативних передач в 35 матчах у всіх турнірах цього сезону.

Нагадаємо, Барселона продала Артура в Ювентус.