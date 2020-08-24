Михайло Співаковський прокоментував зацікавленість у нападнику Динамо

Джерело - Чемпіон.

Нападник Динамо Назарій Русин може перейти у інший клуб УПЛ.

Про це розповів ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський

"Я знаю, що на Русина активно претендують Зоря і Дніпро-1. Можливо, він трохи ближче до "Зорі", тому що він вже там був", - сказав Співаковський.

Першу частину минулого сезону Русин провів в Зорі на правах оренди. Там гравець зіграв 14 матчів, забив 5 голів і віддав 4 результативні передачі.

Після повернення в Динамо нападник зіграв 12 ігор, забив 2 голи і віддав 3 ассисти.

Раніше, Динамо оголосило заявку на сезон.