Джерело - Чемпіон.
Нападник Динамо Назарій Русин може перейти у інший клуб УПЛ.
Про це розповів ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський
"Я знаю, що на Русина активно претендують Зоря і Дніпро-1. Можливо, він трохи ближче до "Зорі", тому що він вже там був", - сказав Співаковський.
Першу частину минулого сезону Русин провів в Зорі на правах оренди. Там гравець зіграв 14 матчів, забив 5 голів і віддав 4 результативні передачі.
Після повернення в Динамо нападник зіграв 12 ігор, забив 2 голи і віддав 3 ассисти.
Раніше, Динамо оголосило заявку на сезон.