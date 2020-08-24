Суркіс: Преміальні за матч із Шахтарем будуть звичайними

За матч з Шахтарем за Суперкубок України футболісти київського Динамо отримають звичайні преміальні.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Наступна гра - за Суперкубок. Але вона не найважливіша у нас. Чому? Тому що стоїть завдання потрапити в Лігу чемпіонів, і все для цього робиться.

Потрібні здорові люди. Так сталося, що низка травм у нас ще з минулого сезону. Можливо, це і пандемія позначилася. В інших європейських командах теж багато травм. А травми всі м'язові - там порвався, там не розтягнувся. Будемо сподіватися, що все скоро відновляться, і буде повний порядок.

Чи підвищені преміальні на матч з Шахтарем будуть? Не можу сказати, що вони будуть якісь особливі. Вони будуть такими, як завжди. Все прописано в контрактах", - сказав Суркіс.