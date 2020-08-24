Суркіс: У Динамо немає пропозицій по гравцям

Київське Динамо не отримало жодної конкретної пропозиції щодо гравців.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс

"Багато пліток навколо Супряги. Але він залишається, в будь-якому випадку буде грати в Динамо" Він повинен принести нам користь. Я не можу говорити, що ми з кимось попрощаємося. Тому що у нас в клубі немає ніяких пропозицій. Конкретних пропозицій поки не надходило.

Якщо увійде Бурда через 10 днів, Шабанов, Миколенко, Попов. Може бути, цю зону не треба буде посилювати. Але треба, щоб люди відновилися", - зазначив Суркіс.