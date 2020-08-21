Три італійські клуби зацікавилися нападником Динамо

Джерело - Чемпіон.
Перспективний форвард Динамо Київ Владислав Супряга може в літнє трансферне вікно виїхати виступати в Італії.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За 20-річним футболістом полюють відразу три клуби.
Нападник може виявитися в стані Аталанти або Торіно - бергамаскі і туринці виявляють серйозний інтерес до українця.
Проте, головним кандидатом на підписання Владислава залишається Болонья.
L’attaccante Vladyslav #Supryaga (2000) fa gola ai club italiani: il #Bologna lo corteggia da tempo, ma recentemente anche #Atalanta e #Torino hanno sondato il terreno con l’intermediario Stefano Antonelli. #DinamoKiev e Lucescu per ora fanno muro... #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 20, 2020
Раніше повідомлялося, що нинішній тренер киян Мірча Луческу розраховує на хлопця і не готовий з ним розлучатися зараз.
Авторитетний портал Transfermarket оцінив вартість форварда в 2,7 мільйона євро.