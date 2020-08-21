 Три італійські клуби зацікавилися нападником Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Три італійські клуби зацікавилися нападником Динамо

Сьогодні 07:21 1272 0
За Супрягою полюють відразу три клуби
Три італійські клуби зацікавилися нападником Динамо
#Наполі, #Супряга

Джерело - Чемпіон.

Перспективний форвард Динамо Київ Владислав Супряга може в літнє трансферне вікно виїхати виступати в Італії.

Про це  повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За 20-річним футболістом полюють відразу три клуби.

Нападник може виявитися в стані Аталанти або Торіно - бергамаскі і туринці виявляють серйозний інтерес до українця.

Проте, головним кандидатом на підписання Владислава залишається Болонья.

Раніше повідомлялося, що нинішній тренер киян Мірча Луческу розраховує на хлопця і не готовий з ним розлучатися зараз.

Авторитетний портал Transfermarket оцінив вартість форварда в 2,7 мільйона євро.

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