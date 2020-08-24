Лучі: У матчі Шахтар - Колос суддя призначив монументальні пенальті

Робота суддівської бригади на чолі з Ігорем Пасхалом на матчі першого туру УПЛ Шахтар - Колос (3:1) була високого рівня.

Керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі

"Вважаю, що арбітр ідеально відпрацював. Я сам був присутній на цьому матчі на НСК Олімпійський. З трибун це було три пенальті, для ВАР це було три пенальті, для Цюріха три пенальті. Ми нарізали кліпи епізодів з пенальті і відправили для оцінки міжнародного органу.

Це непрості три пенальті, але монументальні, які не підлягають обговоренню. Були певні коментарі з приводу виконання третього пенальті. Гравець може зупинятися, але не може змінювати ударну ногу. Тому вважаю ці коментарі дуже смішними, люди роблять їх бездумно", - сказав Лучі.