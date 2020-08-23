 Ворскла - Рух 5:2: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Ворскла - Рух 5:2. Огляд матчу

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Команди порадували результативним футболом
Ворскла - Рух 5:2. Огляд матчу
#Ворскла, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру УПЛ полтавська Ворскла вдома переграв львівський Рух.

Чемпіонат України - УПЛ
1 тур, 23 серпня

Ворскла - Рух 5:2 (4:0)

Голи: 1:0 - 10 Пуцлін, 2:0 - 27 Степанюк, 3:0 - 43 Дуць (авт), 4:0 - 44 Скляр, 5:0 - 49 Кулач, 5:1 - 63 Федорчук, 5:2 - 90+2 Бойчук

Ворскла: Різник, Чеснаков, Альюн, Яворський, Пердута (Пешич 54), Сапай (Татарков 46), Скляр (Опанасенко 54), Кане, Пуцлін (Челядин 65), Кулач, Степанюк (Якубу 65).

Рух: Мисак, Копина, Дуць, Білий, Саків, Мартинюк, Кухарук (Федорчук 46), Калюжний (Ернест 46), Русин, Синиця (Бойчук 67), Кухаревич (Оринчак 57).

Попередження: Чеснаков (62) - Дуць (53)

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