Джерело - Чемпіон.
У матчі 1-го туру УПЛ полтавська Ворскла вдома переграв львівський Рух.
Чемпіонат України - УПЛ
1 тур, 23 серпня
Ворскла - Рух 5:2 (4:0)
Голи: 1:0 - 10 Пуцлін, 2:0 - 27 Степанюк, 3:0 - 43 Дуць (авт), 4:0 - 44 Скляр, 5:0 - 49 Кулач, 5:1 - 63 Федорчук, 5:2 - 90+2 Бойчук
Ворскла: Різник, Чеснаков, Альюн, Яворський, Пердута (Пешич 54), Сапай (Татарков 46), Скляр (Опанасенко 54), Кане, Пуцлін (Челядин 65), Кулач, Степанюк (Якубу 65).
Рух: Мисак, Копина, Дуць, Білий, Саків, Мартинюк, Кухарук (Федорчук 46), Калюжний (Ернест 46), Русин, Синиця (Бойчук 67), Кухаревич (Оринчак 57).
Попередження: Чеснаков (62) - Дуць (53)
Раніше, Інгулець зіграв внічию зі СК Дніпро-1.