Кристал підписав двох півзахисників

Джерело - Sport Arena.
Новачок Першої ліги Кристал підписав півзахисників Владислава Клюєва і Івана Головкіна.
Про це повідомляє Sport Arena.
Терміни угод з хавбеками не розголошуються.
Клюєв в минулому сезоні виступав за дубль Авангарду у Другій лізі - на його рахунку чотири голи в 14 матчах за краматорців.
Головкін раніше виступав за молодіжний склад Маріуполя. Відзначимо, що Іван був дозаявлений за херсонський клуб ще взимку, але не зміг дебютувати в новому клубі через дострокове завершення сезону у Другій лізі.
У Кубку України за результатами жеребкування Кристал зіграє з Нікополем.