Кристал підписав двох півзахисників

Клуб посилюється напередодні старту Першої ліги

Джерело - Sport Arena.

Новачок Першої ліги Кристал підписав півзахисників Владислава Клюєва і Івана Головкіна.

Про це повідомляє Sport Arena.

Терміни угод з хавбеками не розголошуються.

Клюєв в минулому сезоні виступав за дубль Авангарду у Другій лізі - на його рахунку чотири голи в 14 матчах за краматорців.

Головкін раніше виступав за молодіжний склад Маріуполя. Відзначимо, що Іван був дозаявлений за херсонський клуб ще взимку, але не зміг дебютувати в новому клубі через дострокове завершення сезону у Другій лізі.

У Кубку України за результатами жеребкування Кристал зіграє з Нікополем.