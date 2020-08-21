Відбулося жеребкування першого раунду Кубка України

Джерело - УАФ.
Сьогодні, 21 серпня, в Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування стартового раунду розіграшу Кубка України сезону-2020/2021.
Про це повідомляє УАФ.
За рішенням Дирекції з проведення Кубку України-2020/2021, використовували географічний принцип посіву.
Імена своїх суперників дізналися 13 команд першої ліги, 23 команди другої ліги та два аматорські колективи.
Перший попередній раунд:
Група А
Кривбас (Кривий Ріг) - Черкащина (Черкаси)
Олімпія (Савинці) - Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
Перемога (Дніпро) - Кремінь (Кременчук)
Група В
Метал (Харків) - ВПК-Агро (Магдалинівка)
Вікторія (Миколаївка) - Яруд (Маріуполь)
Альянс (Липова Долина) - Металіст-1925 (Харків)
Металург (Запоріжжя) - Авангард (Краматорськ)
Група С
Нікополь (Нікополь) - Кристал (Херсон)
Енергія (Нова Каховка) - Чорноморець (Одеса)
Таврія-Сімферополь (Херсон) - Реал-Фарма (Одеса)
Балкани (Зоря) - Миколаїв (Миколаїв)
Група D
Рубікон (Київ) - Діназ (Вишгород)
Нива (Вінниця) - Чернігів (Чернігів)
Чайка (Петропавлівська Борщагівка) - Полісся (Житомир)
Дніпро (Черкаси) - Верес (Рівне)
Група Е
Карпати (Галич) - Нива (Тернопіль)
Поділля (Хмельницький) - Прикарпаття (Івано-Франківськ)
Буковина (Чернівці) - Ужгород (Ужгород)
Епіцентр (Дунаївці) - Карпати (Львів)
Базові дати - 26-29 серпня 2020 року.
Нагадаємо, Ураган став володарем Кубка України.