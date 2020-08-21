 Відбулося жеребкування першого раунду Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
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Відбулося жеребкування першого раунду Кубка України

Сьогодні 18:11 277 0
Імена своїх суперників дізналися 13 команд першої ліги, 23 команди другої ліги та два аматорські колективи
Відбулося жеребкування першого раунду Кубка України
#Кубок України

Джерело - УАФ.

Сьогодні, 21 серпня, в Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування стартового раунду розіграшу Кубка України сезону-2020/2021.

Про це повідомляє УАФ.

За рішенням Дирекції з проведення Кубку України-2020/2021, використовували географічний принцип посіву. 

Імена своїх суперників дізналися 13 команд першої ліги, 23 команди другої ліги та два аматорські колективи. 

Перший попередній раунд:

Група А

Кривбас (Кривий Ріг) - Черкащина (Черкаси) 

Олімпія (Савинці) - Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

Перемога (Дніпро) - Кремінь (Кременчук)

Група В

Метал (Харків) - ВПК-Агро (Магдалинівка)

Вікторія (Миколаївка) - Яруд (Маріуполь)  

Альянс (Липова Долина) - Металіст-1925 (Харків)

Металург (Запоріжжя) - Авангард (Краматорськ) 

Група С

Нікополь (Нікополь) - Кристал (Херсон)

Енергія (Нова Каховка) - Чорноморець (Одеса)

Таврія-Сімферополь (Херсон) - Реал-Фарма (Одеса)

Балкани (Зоря) - Миколаїв (Миколаїв)  

Група D

Рубікон (Київ) - Діназ (Вишгород)

Нива (Вінниця) - Чернігів (Чернігів)  

Чайка (Петропавлівська Борщагівка) - Полісся (Житомир)

Дніпро (Черкаси) - Верес (Рівне)

Група Е

Карпати (Галич) - Нива (Тернопіль)

Поділля (Хмельницький) - Прикарпаття (Івано-Франківськ) 

Буковина (Чернівці) - Ужгород (Ужгород)

Епіцентр (Дунаївці) - Карпати (Львів) 

Базові дати - 26-29 серпня 2020 року.

Нагадаємо, Ураган став володарем Кубка України.

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