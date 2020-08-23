Інтер готовий запропонувати Аллегрі дворічний контракт

Конте може покинути міланський клуб

Джерело - Чемпіон.

Інтер готовий запропонувати Массімільяно Аллегрі дворічний контракт і зарплату 8 мільйонів євро в рік.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

У нинішнього наставника нерадзуррі непрості відносини з керівництвом клубу, і найближчим часом він може піти.

Доля Конте буде вирішена у вівторок на його зустрічі з президентом Інтера Стівеном Джаном. Саме Аллегрі є фаворитом на посаду нового наставника Інтера, якщо Конте покине клуб.

#Inter si sta cautelando con Max #Allegri (pronto biennale da €8M annui + premi) se #Conte martedì andrà alla rottura. Ovviamente #Suning non intende pagare 3 tecnici (c’è pure #Spalletti a libro paga): perciò o Conte si dimette o risoluzione con possibile buonuscita. No esonero — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 22, 2020

Влітку 2014 року Аллегрі вже замінив Конте на після головного тренера Ювентуса. За 5 років в Турині Аллегрі 5 разів ставав чемпіоном Італії з Ювентусом і двічі доводив команду до двох фіналів Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Севілья у феєричному матчі перемогла Інтер та виграла Лігу Європи.