УЄФА може реформувати формат єврокубків

УЄФА проведе переговори про збереження формату фіналу восьми після закінчення нинішнього сезону єврокубків.

Про це заявив президент організації Александер Чеферін.

"Фінал восьми - одна з цікавих речей, які принесла пандемія. Це був вимушений захід, однак на ділі ми отримали цікаву систему. В одному матчі Ліги чемпіонів або Ліги Європи будь-хто може перемогти. Так що в майбутньому потрібно подумати про це. Вважаю, у вересні або жовтні ми всерйоз обговоримо це.

Навіть якщо ми отримаємо менше матчів, їх цінність може вирости, якщо просувати їх належним чином. Мої друзі зі світу футболу і не тільки дзвонять мені і пишуть. Всі вони в захваті від такого формату. У ньому не так багато тактики.

Зараз складно втиснути "фінал восьми" в календар. Протягом тижня турнір знаходиться в центрі уваги всього світу, і це може стати фантастикою, але подивимося. Це цікавий формат, про який ми раніше і не думали, а тепер він засів у нас в голові. Так що почнемо обговорювати його, коли зустрінемося", - сказав Чеферін.