Лечче Шахова отримав нового головного тренера

Джерело - Чемпіон.

У клубі Євгена Шахова Лечче відбулися перестановки на тренерському містку.

Про це повідомляється на офіційному клубу.

Клуб покинув Фабіо Ліверані, який не зміг врятувати команду від вильоту в Серію Б.

Новим головним тренером призначений Еудженіо Коріні. Контракт з 50-річним фахівцем розрахований на три роки.

При цьому, за інформацією італійських ЗМІ, сам Ліверані, на відміну від Лечче, в Серії А залишиться. Найближчим часом він має очолити Парму, яка сьогодні звільнила Роберто д'Аверсу.