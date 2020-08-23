 Парма звільнила головного тренера | Футбол | Champion.com.ua
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Парма звільнила головного тренера

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Парма звільнила головного тренера

Парма звільнила Роберто Д'Аверси. Фахівець очолював Парму з грудня 2016 року, пройшовши шлях від Серії С до елітного дивізіону.

Про це повідомляється на офіційному сайту клубу.

Клуб назвав причину такого рішення – зіпсована атмосфера в роздягальні і різні погляди на подальший розвиток команди. Очікується, що новим наставником Парми стане Фабіо Ліверані, який не зміг врятувати Лечче Євгена Шахова від вильоту. Натомість Д'Аверса може очолити Дженоа.

Нагадаємо, італійська Серія А вже визначилась з датою початку нового сезону – 19 вересня.

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