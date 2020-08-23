Сьомін: Кравець може стати одним з лідерів Динамо

Артем Кравець може підсилити київське Динамо.

Так вважає екстренер киян Юрій Сьомін.

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"Думаю, Артем Кравець цілком підсилить Динамо. Він досить досвідчений вже футболіст, за ці роки набув впевненість, якої йому не вистачало раніше і тепер в змозі допомогти Динамо. Артем цілком може стати одним з лідерів команди, повести її за собою.

Пам'ятаю, що тоді в Динамо, коли я був головним тренером, у нього була хороша швидкість. Він провів чудовий матч з Валенсією. Тоді йому не вистачало стабільності.

30 років - це ще досить молодий вік ", - сказав Сьомін.