Олександрія – Маріуполь 4:1. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
Олександрія розгромила Маріуполь у 1 турі УПЛ.
45 хвилина. Відео голу Шастала
47 хвилина. Відео голу Гордієнка
49 хвилина. Відео голу Мишенка
82 хвилина. Відео голу Кулакова
90+2 хвилина. Відео голу Безбородька
Олександрія – Маріуполь 4:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 45 Шастал, 2:0 - 47 Гордієнко, 3:0 – 49 Мишенко, 3:1 – 82 Кулаков, 4:1 – 90+2 Безбородько
Олександрія: Юрій Паньків (к), Артем Гордієнко, Владислав Бабогло, Кирило Ковалець, Денис Мірошніченко, Валерій Лучкевич, Павло Пашаєв, Дмитро Шастал, Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Богдан Мишенко
Запасні: Олег Білик, Олександр Мельник, Тимур Стецьков, Олексій Довгий, Денис Безбородько, Артем Сітало, Василь Грицук, Максим Задерака, Денис Устименко
Маріуполь: Євген Гальчук, Петро Стасюк, Олексій Биков, Данило Сагуткін, Ігор Тищенко, Данило Ігнатенко, Дмитро Мишньов (к), Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олексій Кащук, Андрій Кулаков
Запасні: Олег Кудрик, Дава, Назарій Муравський, Максим Чех, Ярослав Доброхотов, Микита Петерман, Антон Байдал, Ілля Путря, Станіслав Біблик
Попередження: Пашаєв, 18 — Кащук, 3, Тищенко, 7, Биков, 11, Топалов, 33
Нагадаємо, Десна розібралася із Зорею у 1 турі УПЛ.