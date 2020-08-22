 Олександрія – Маріуполь 4:1. Відео голів | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія – Маріуполь 4:1. Відео голів

Сьогодні 21:56 369 0
Відео голів Олександрія – Маріуполь
Олександрія – Маріуполь 4:1. Відео голів
#Олександрія, #УПЛ, #Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Олександрія розгромила Маріуполь у 1 турі УПЛ.

45 хвилина. Відео голу Шастала

47 хвилина. Відео голу Гордієнка

49 хвилина. Відео голу Мишенка

82 хвилина. Відео голу Кулакова

90+2 хвилина. Відео голу Безбородька

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
22 серпня, 1 тур

Олександрія – Маріуполь 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 45 Шастал, 2:0  - 47 Гордієнко, 3:0 – 49 Мишенко, 3:1 – 82 Кулаков, 4:1 – 90+2 Безбородько

Олександрія: Юрій Паньків (к), Артем Гордієнко, Владислав Бабогло, Кирило Ковалець, Денис Мірошніченко, Валерій Лучкевич, Павло Пашаєв, Дмитро Шастал, Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Богдан Мишенко

Запасні: Олег Білик, Олександр Мельник, Тимур Стецьков, Олексій Довгий, Денис Безбородько, Артем Сітало, Василь Грицук, Максим Задерака, Денис Устименко

Маріуполь: Євген Гальчук, Петро Стасюк, Олексій Биков, Данило Сагуткін, Ігор Тищенко, Данило Ігнатенко, Дмитро Мишньов (к), Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олексій Кащук, Андрій Кулаков

Запасні: Олег Кудрик, Дава, Назарій Муравський, Максим Чех, Ярослав Доброхотов, Микита Петерман, Антон Байдал, Ілля Путря, Станіслав Біблик

Попередження: Пашаєв, 18 — Кащук, 3, Тищенко, 7, Биков, 11, Топалов, 33

Нагадаємо, Десна розібралася із Зорею у 1 турі УПЛ.

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