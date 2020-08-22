Рябоконь: Десна знайшла підхід під Зорю

Десна змогла пристосуватися під гру Зорі у матчі 1 туру УПЛ.

Про це розповів головний тренер чернігівського клубу Олександр Рябоконь.

"Ми не намагаємося гадати з замінами. Будківський знав, що вийде, і добре увійшов у гру. Зрозумів ситуацію, чому не вийшов у старті, був активний. Таких футболістів у нас небагато.

У першому таймі команди блокували дії один одного, в тому числі за допомогою динамічного, тактичного пресингу. У першому таймі була шахова партія. У другому більш динамічна, темпова, щира гра.

Ми гнучка команда, під кожного суперника шукаємо підходи, щоб їм було незручно, а нам зручно. У суперника два активних нападника, тому у нас вийшли три центральні захисники. Ми і в минулому застосовували цю схему, хоч і не так часто", - відзначив Рябоконь.