Суркіс пояснив повернення Кравця

Український нападник Артем Кравець має створити конкуренцію у лінії атаки Динамо.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Артем - динамівець. Коли я йому запропонував повернутися, природно, за згодою тренерського штабу, він радісно це сприйняв. Хто буде сильніший, той буде грати. Конкуренція ніколи не заважає. Тим паче у нас незрозуміло, коли Вербич, Шепелєв, Миколенко відновляться. Немає ні Бурди, ні Попова. Гадаю, нашій збірній усі вони теж не допоможуть. Сподіваюся, що до наступного туру, 12-го числа, вони будуть готові", - розповів Суркіс.