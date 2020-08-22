Тренер Кривбасу: Команді під силу підвищитись в класі

Керівництво Кривбасу ставить завдання команді підвищитись у класі.

Про це розповів тренер команди з Кривого Рогу Геннадій Приходько.

"Команда підготувалася до нового сезону належним чином. Зіграли шість спарингів із сильними суперниками з другої, першої і навіть прем’єр ліг. Гравці витримали усі навантаження, і зараз готові до нових випробувань.

Перший екзамен - перший раунд Кубка України. Хотілося би пройти у кубку якомога далі, аби ім’я Кривбас згадала уся Україна.

Щодо нового чемпіонату, то керівництво ставить задачу підвищення у класі. Вважаю, нашій команді це до снаги", - розповів Приходько.