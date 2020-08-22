Романовський: Динамо почало грати в інший футбол

Джерело - olimpik.com.ua.
Гра Динамо змінилась із приходом нового головного тренера.
Про це розповів півзахисник Олімпіка Даніель Романовський.
"Пропустили два швидких м'ячі, що стало для нас шоком. Змогли повернутися в гру, забивши красивий м'яч. Повірили, що можемо зачепитися за результат, зрівняти рахунок.
Але в другому таймі, після того, як Динамо забило, ми не змогли перебудуватися. Добре, що після такої складної гри буде пауза. Буде час все проаналізувати і підготуватися до наступної гри краще. Нам ще потрібно зігратися.
Немає сенсу шукати винних у поразці. Програла вся команда.
Динамо сподобалося. Видно, що вони почали грати зовсім в інший футбол з новим тренером. У них багато сильних молодих футболістів, які повернулися з оренди. Враження від суперника найкращі", - розповів Романовський.
Нагадаємо, Динамо розгромило Олімпік в 1-у турі УПЛ.