Романовський: Динамо почало грати в інший футбол

Гра Динамо змінилась із приходом нового головного тренера.

Про це розповів півзахисник Олімпіка Даніель Романовський.

"Пропустили два швидких м'ячі, що стало для нас шоком. Змогли повернутися в гру, забивши красивий м'яч. Повірили, що можемо зачепитися за результат, зрівняти рахунок.

Але в другому таймі, після того, як Динамо забило, ми не змогли перебудуватися. Добре, що після такої складної гри буде пауза. Буде час все проаналізувати і підготуватися до наступної гри краще. Нам ще потрібно зігратися.

Немає сенсу шукати винних у поразці. Програла вся команда.

Динамо сподобалося. Видно, що вони почали грати зовсім в інший футбол з новим тренером. У них багато сильних молодих футболістів, які повернулися з оренди. Враження від суперника найкращі", - розповів Романовський.