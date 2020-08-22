Джерело - Чемпіон.
Колишній півзахисник збірної України та ексгравець Шахтаря Валерій Кривенцов став новим головним тренером харківського Металіста 1925.
Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.
Його помічниками будуть асистенти Євген Котов та Олександр Коваль, тренер воротарів Сергій Вольваков та тренер із фізичної підготовки Андрій Шабалін.
Нагадаємо, що Кривенцов тренував Іллічівець у 2015-2016 роках. Також працював в академії, юнацької та молодіжної командах Шахтаря. Влітку 2019 року Шахтар оголосив про відставку тренера.
Сезон 2019/20 Металіст 1925 завершив на 7-й позиції.
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✒️ Валерій Кривенцов - головний тренер ФК "Металіст 1925" ⠀ 📅 21-го серпня "Металіст 1925" отримав новий тренерський штаб, який очолив відомий український тренер та екс-гравець донецького "Шахтаря" Валерій Кривенцов. ⠀ ⚽️ Серед його помічників будуть асистенти Євген Котов та Олександр Коваль, тренер воротарів Сергій Вольваков та тренер із фізичної підготовки Андрій Шабалін. #металлист1925 #металіст1925 #футбол #пфл #м1925 #metalist1925 #coach
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