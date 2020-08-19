Клуб подав заявку на участь у групі Б Другої ліги

Наступного сезону у Першій лізі не зіграють Балкани з Одещини.

Про це повідомляє UA-футбол.

Фінансове становище ФК Балкани не дозволяє продовжити виступ в Першій лізі. Тому клубне керівництво після обміну думками з тренерським штабом, прийняло рішення заявити команду в групу Б Другої ліги. Додамо, що минулий чемпіонат Балкани завершили на 14 місці.

Як відомо, старт нового чемпіонату у Першій лізі запланований на 4 вересня. В цей час участь в ньому готові взяти 16 команд: Агробізнес, Волинь, Оболонь Бровар, Металіст-1925, Авангард, Гірник-Спорт, Чорноморець, Миколаїв, Прикарпаття, Кремінь, тернопільська Нива, Полісся, ВПК-Агро, херсонський "Кристал", переможці пар Верес/Черкащина та Альянс/Металург.

Раніше, три клуби Першої ліги давали Балканам 300 тисяч гривень за перемогу над Інгульцем.