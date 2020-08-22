ФК Львів підписав хорватського захисника

Макс Челіч перейшов у ФК Львів на правах вільного агента

ФК Львів офіційно оформив другу угоду поточного трансферного вікна.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Новим гравцем "синьо-золотих левів" став хорватський захисник Макс Челіч, який приєднався на правах вільного агента. Термін контракту – 3 роки.

У ФК Львів гравець буде виступати під 6 номером.

Макс Челіч – вихованець школи загребського Динамо. Останнім клубом оборонця був хорватський колектив ХНК Горіца.

Нагадаємо, матч першого туру чемпіонату України між ФК Львів і Минаєм перенесений через спалах коронавірусу у львівській команді.