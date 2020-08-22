 ФК Львів підписав хорватського захисника | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Севілья у феєричному матчі перемогла Інтер та виграла Лігу Європи
Вчора 23:54 4315
Наполі готує трансфер Матвієнка
Сьогодні 09:13 519
ПСЖ - Баварія: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 08:47 160
Кривенцов очолив Металіст 1925
Сьогодні 08:45 667
Севілья - Інтер 3:2. Огляд фіналу Ліги Європи
Сьогодні 00:37 951
Шахтар без проблем здолав Колос у 1-у турі УПЛ
Вчора 20:53 1203 1
Михайліченка довикликали в збірну України
Вчора 20:09 696
Динамо розгромило Олімпік в 1-у турі УПЛ
Вчора 18:50 11195 1
Російський журналіст: Наші пропагандони повинні відповісти перед міжнародним трибуналом
Вчора 14:26 8079 1
У Першій лізі наступного сезону зіграє 16 команд
Вчора 13:51 1536
Блоги
Тренер, який змінив український футбол: 13 років тому помер Віктор Прокопенко
Тренер, який змінив український футбол: 13 років тому помер Віктор Прокопенко Valeriy Ruchka
18.08.2020 10:21 1502
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга Андрій Твердохліб
17.08.2020 18:05 2759
Торонто – явный претендент на чемпионский титул, хотя многие эксперты недооценивают канадских парней
Торонто – явный претендент на чемпионский титул, хотя многие эксперты недооценивают канадских парней Дима Копий
17.08.2020 14:57 1170
Відео. Шахтар грав з Інтером в Лізі чемпіонів 15 років тому
Відео. Шахтар грав з Інтером в Лізі чемпіонів 15 років тому Андрій Твердохліб
17.08.2020 14:07 1581
Російський важкоатлет зламав коліна під час присідання з 400-кілограмовою штангою
Російський важкоатлет зламав коліна під час присідання з 400-кілограмовою штангою Valeriy Ruchka
17.08.2020 14:06 3528
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:59 Футбол Ювентус розірвав контракти з Ігуаїном та Хедірою 253
09:49 Футбол Конте виділив ключовий момент у фіналі Ліги Європи 165
09:42 Блог "Суркіс – х***о". Ультрас Динамо заспівали про президента клубу 201
09:30 Баскетбол Юта перемогла Денвер, Кліпперс обіграли Даллас. Результати плей-оф НБА 129
09:13 Футбол Наполі готує трансфер Матвієнка 519
08:57 Футбол Лопетегі: У Севільї блискуча команда 370
08:47 Пряма трансляція ПСЖ - Баварія: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 160
08:45 Футбол Кривенцов очолив Металіст 1925 667
08:32 Пряма трансляція Олександрія - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 1-го туру УПЛ. LIVE 144
08:28 ММА Амосов здобув ефекту перемогу на Bellator 244 291
08:27 Пряма трансляція Десна - Зоря: онлайн-трансляція матчу 1-го туру УПЛ. LIVE 139
08:12 Футбол ФК Львів підписав хорватського захисника 370
00:37 Футбол Севілья - Інтер 3:2. Огляд фіналу Ліги Європи 951
21 Серпня 2020
23:54 Футбол Севілья у феєричному матчі перемогла Інтер та виграла Лігу Європи 4315
23:40 Футбол Родрігеш зіграв за Динамо вперше за 9 місяців 1930 1
23:30 Футбол Минай дозаявив Каніболоцького 2092
23:13 Баскетбол Лідер Олімпіакоса вилікувався від коронавіруса 1867
22:52 Футбол Кортрейк з Макаренком не зміг перемогти Ейпн в 3 турі чемпіонату Бельгії 1734
22:37 Футбол Луческу: Потрібно визначатися з основою Динамо 2472
22:26 Футбол Бордо та Нант розписали мирову в першому матчі Ліги 1 1806
22:13 Футбол Шахтар - Колос 3:1. Огляд матчу 2142
21:51 Футбол Динамо Брест сенсаційно поступилося Белшині в 22 турі чемпіонату Білорусі 1997
21:36 Легка атлетика Бех-Романчук: Незадоволена результатом на 100-метрівці на Чемпіонаті України 2181
21:26 Футбол Фомін перейшов у Метал, - ЗМІ 1971
21:10 Футбол Мартінес та Лукаку в стартовому складі Інтера на матч з Севільєю 2107

ФК Львів підписав хорватського захисника

Сьогодні 08:12 370 0
Макс Челіч перейшов у ФК Львів на правах вільного агента
ФК Львів підписав хорватського захисника
#ФК Львів, #УПЛ

Джерело - pfclviv.com.

ФК Львів офіційно оформив другу угоду поточного трансферного вікна.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Новим гравцем "синьо-золотих левів" став хорватський захисник Макс Челіч, який приєднався на правах вільного агента. Термін контракту – 3 роки.

У ФК Львів гравець буде виступати під 6 номером.

Макс Челіч – вихованець школи загребського Динамо. Останнім клубом оборонця був хорватський колектив ХНК Горіца.

Нагадаємо, матч першого туру чемпіонату України між ФК Львів і Минаєм перенесений через спалах коронавірусу у львівській команді.

Коментарі ()