Мінімум чотири з хворих - гравці першої команди

Джерело - Чемпіон.

Перший тур української Прем'єр-ліги сезону 2020/21 пройде не в повному обсязі через шість випадків зараження коронавірусом у ПФК Львів.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Мінімум чотири з хворих - гравці першої команди.

Через це матч львівської команди з новачком УПЛ Минаєм, який був запланований на завтра, перенесуть на невизначений термін.

Гра Львова і Миная повинна була початися завтра о 15:00.

Стартовий тур УПЛ відбудеться не у повному обсязі. У ФК Львів 6 позитивних тестів на Ковід-19, з них як мінімум 4 - це гравці першої команди. Відповідно матч з Минаєм перенесуть на невизначений термін. — Igor Burbas (@iburbas) August 21, 2020

Попередній сезон ПФК Львів завершив на 11-му місці турнірної таблиці УПЛ. Минай виграв Першу лігу і підвищився у класі разом з Інгульцем і Рухом.

Через погіршення ситуації з коронавірусом в країні новий сезон чемпіонату України розпочнеться без глядачів на трибунах, хоча в кінцівці попереднього розіграшу вболівальники частково були допущені на стадіони.

Раніше Минай підписав Дениса Кожанова.