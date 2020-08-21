Джерело - Чемпіон.
Динамо здобуло розгромну перемогу над Олімпіком у рамках першого туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
21 серпня, 1 тур
Олімпік - Динамо 1:4 (1:2)
Голи: 0:1 - 8 Буяльський, 0:2 - 15 автогол Завіський, 1:2 - 23 Політило, 1:3 - 56 Супряга, 1:4 - 87 Циганков
Динамо: Бущан - Кендзьора, Тимчик, Сирота, Караваєв - Сидорчук, Буяльський, Цітаішвілі, Шапаренко, де Пена - Супряга
Запасні: Бойко, Соль, Циганков, Леднєв, Андрієвський, Родрігеш, Булеца, Забарний, Дуелунд
Олімпік: Кичак, Зотько, Снурніцин, Лебеденко, Пасіч, Тейшейра, Політило, Романовський, Чогадзе, Завійський, Захедітабар
Запасні: Бетім, Баланюк, Кравчук, Лук'янчук, Кіриленко, Неплях
Жовта картка: де Пена(65)
Нагадаємо, ультрас Динамо прорвалися на стадіон.