Супряга та Сирота в стартовому складі Динамо на матч з Олімпіком

Джерело - Чемпіон.
У 1-му турі УПЛ сезону 2020-2021 донецький Олімпік зіграє проти київського Динамо.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Динамо: Бущан - Кендзьора, Тимчик, Сирота, Караваєв - Сидорчук, Буяльський, Цітаішвілі, Шапаренко, де Пена - Супряга
Запасні: Бойко, Соль, Циганков, Леднєв, Андрієвський, Родрігеш, Булеца, Забарний, Дуелунд
Олімпік: Кичак, Зотько, Снурніцин, Лебеденко, Пасіч, Тейшейра, Політило, Романовський, Чогадзе, Завійський, Захедітабар
Запасні: Бетім, Баланюк, Кравчук, Лук'янчук, Кіриленко, Неплях
Поєдинок розпочнеться о 17:00.
Нагадаємо, СК Дніпро-1 може орендувати нападника Динамо.