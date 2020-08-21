Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Баварії Серж Гнабрі отримав нагороду найкращому гравцю тижня в Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Німець зробив дубль в півфінальному матчі турніру проти Ліона (3:0).
На нагороду претендували гравці ПСЖ Анхель Ді Марія та Неймар, а також форвард Баварії Роберт Левандовский.
Gnabry takes 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗪𝗲𝗲𝗸 after his match-winning double in the semis! 🥇👏#UCLPOTW | @FTBSantander | #UCL pic.twitter.com/JrqC4ujRQS— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 21, 2020
Нагадаємо, Гнабрі став найкращим гравцем матчу Ліон - Баварія.