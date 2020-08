Півзахисник Баварії Серж Гнабрі отримав нагороду найкращому гравцю тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Німець зробив дубль в півфінальному матчі турніру проти Ліона (3:0).

На нагороду претендували гравці ПСЖ Анхель Ді Марія та Неймар, а також форвард Баварії Роберт Левандовский.

Gnabry takes 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗪𝗲𝗲𝗸 after his match-winning double in the semis! 🥇👏#UCLPOTW | @FTBSantander | #UCL pic.twitter.com/JrqC4ujRQS