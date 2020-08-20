Визначився найкращий гравець матчу Ліон – Баварія

Джерело - Чемпіон.
Баварія обіграла Ліон в матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, забивши три голи.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
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Вінгер мюнхенської команди Серж Гнабрі став найкращим гравцем матчу, оскільки оформив в ньому дубль.
"Перші хвилини вийшли особливо складними. Я забив свій перший гол в найвідповідніший момент. Він додав нам усім впевненості", - відзначив Гнабрі.
Браво, Серж Гнабри 👏👏👏#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/PHkbObYqlr— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 19, 2020
Нагадаємо, Баварія впевнено переграла Ліон і вийшла до фіналу Ліги чемпіонів.