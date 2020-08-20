Визначився найкращий гравець матчу Ліон – Баварія

Баварія обіграла Ліон в матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, забивши три голи.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

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Вінгер мюнхенської команди Серж Гнабрі став найкращим гравцем матчу, оскільки оформив в ньому дубль.

"Перші хвилини вийшли особливо складними. Я забив свій перший гол в найвідповідніший момент. Він додав нам усім впевненості", - відзначив Гнабрі.