Минай орендував двох гравців Шахтаря

Джерело - ФК Минай.
Минай підписав на правах оренди двох гравців донецького Шахтаря Кирила Меліченка і Дмитра Павлиша.
Про це повідомляє пресслужба клубу із Закарпаття.
Обом гравцям по 21 рік. Меліченко перейшов в академію Шахтаря у 2017 році зі школи київського Арсеналу. Павлиш - уродженець Закарпаття, і в школу Шахтаря перебрався в 2012 році.
І Меліченко, і Павлиш готові дебютувати за Минай вже в матчі першого туру УПЛ проти Львова. Поєдинок розпочнеться в суботу, 22 серпня, о 14:00.
Раніше Минай підписав Дениса Кожанова.