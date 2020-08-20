Минай орендував двох гравців Шахтаря

Новачок УПЛ підсилився двома молодими гравцями

Джерело - ФК Минай.

Минай підписав на правах оренди двох гравців донецького Шахтаря Кирила Меліченка і Дмитра Павлиша.

Про це повідомляє пресслужба клубу із Закарпаття.

Обом гравцям по 21 рік. Меліченко перейшов в академію Шахтаря у 2017 році зі школи київського Арсеналу. Павлиш - уродженець Закарпаття, і в школу Шахтаря перебрався в 2012 році.

І Меліченко, і Павлиш готові дебютувати за Минай вже в матчі першого туру УПЛ проти Львова. Поєдинок розпочнеться в суботу, 22 серпня, о 14:00.

Раніше Минай підписав Дениса Кожанова.