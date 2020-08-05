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Стало відомо, коли стартує Кубок України

Сьогодні 17:25 692 0
На першому етапі зіграють клуби Першої та Другої ліг, а також аматори
Стало відомо, коли стартує Кубок України
#Кубок України, #УАФ

Джерело - УАФ.

Дирекція УАФ з проведення Кубка України визначила, що новий турнір в сезоні 2020/21 стартує 25-26 серпня матчами першого етапу.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

На цьому етапі зіграють команди Першої та Другої ліг, а також аматори. Протистояння будуть проходити з одного матчу. Другий етап стартує 29-30 серпня.

Важливо: Клуби ПФЛ проголосували за недовіру Макарову

У ньому вже прийматимуть участь 4 або 5 команд УПЛ з нижчим рейтингом.

Остаточно кількість учасників і календар будуть визначені після того, як закінчиться нинішній сезон у Першій лізі.

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