Стало відомо, коли стартує Кубок України

Джерело - УАФ.
Дирекція УАФ з проведення Кубка України визначила, що новий турнір в сезоні 2020/21 стартує 25-26 серпня матчами першого етапу.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
На цьому етапі зіграють команди Першої та Другої ліг, а також аматори. Протистояння будуть проходити з одного матчу. Другий етап стартує 29-30 серпня.
У ньому вже прийматимуть участь 4 або 5 команд УПЛ з нижчим рейтингом.
Остаточно кількість учасників і календар будуть визначені після того, як закінчиться нинішній сезон у Першій лізі.