СК Дніпро-1 може орендувати нападника Динамо

Динамо може віддати Ісаєнка

20-річний український форвард Динамо U-21 Євген Ісаєнко, який відзначився п'ятьма забитими м'ячами в матчі з Олімпіком U-21, може перейти в Дніпро-1 на правах оренди.

Про це заявляє журналіст Артем Франков.

"Вчорашній пента-трик дітям з Олімпіка остаточно переконав одне старе динамівське серце дати Ісаєнку можливість проявити себе в УПЛ в очолюваній цим серцем команді. Днями побачите", - зазначив Франков.

Скоріше за все, мова йде про Дніпро-1, який очолює 47-річний український фахівець Дмитро Михайленко.

Раніше, Метал орендував захисника Динамо.